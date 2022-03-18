彰化1名女子小芳（化名）2年前某日下班回家後在沙發上睡著，竟遭同居男友的父親闖入後摸大腿、企圖指侵，她後來驚醒痛罵對方「為什麼要摸我？」對方即逃離現場，而男友之後回到家得知此事，第一反應竟是要她「不要報警」，小芳最後聽從朋友建議仍是報警提告，法官判男子9個月徒刑。

判決書指出，男子在2020年7月回到家後發現兒子的同居女友小芳正在客廳沙發上呼呼大睡，竟一時動起色心，先撫摸小芳大腿後企圖再伸進內褲裡指侵，所幸小芳及時驚醒並怒斥他，男子才嚇得逃離現場，小芳之後崩潰等到男友回家才告知此事，沒想到男友第一時間竟先要她別報警。

小芳當下聽從男友只是沒報警，之後決定搬離住所，向朋友透露此事才被勸說要報警提告，她稱當時從工地下班很累，所以躺在在沙發上，沒想到卻遭對方侵犯，她驚醒怒斥「為什麼要摸我？」對方即逃離；而男子卻矢口否認犯行，還稱小芳精神狀況可疑，且小芳事後仍返回住處與男子有互動，與遭侵犯的反應大不同。

法官認為，男子已婚育有二子一女，竟僅為逞一己淫慾，對兒子女友乘機猥褻，導致被害女子身心受創甚鉅，犯罪情節非輕，不宜輕縱，且考量被告犯後否認犯行，未與被害女子達成和解，犯後態度實是不佳，審酌後依乘機性交猥褻罪判刑9月。