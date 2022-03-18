羽球男單世界排名第4的台灣好手周天成，台北時間18日凌晨在全英羽球公開賽男單16強，單挑世界第37名的馬來西亞選手劉國倫，周天成在1局落後下，18比21、21比13、21比9逆轉勝，繼稍早戴資穎過關後，周天成也順利晉級8強。

比賽地英國伯明罕比台灣慢8小時，周天成這場男單被排在第2場地當地時間下午場賽事第4場，由於該場地前6場賽事有4場打到三局，比賽花費時間較多，周天成與劉國倫的比賽直到台北時間18日凌晨1點過後才開始，第1局周天成曾取得6比2領先，不過劉國倫隨後連得6分超前，之後周天成一度逼成9比9平手，但劉國倫又一波攻勢拉開差距，接下來周天成5度將落後追到只剩1分，可惜都沒能再突破，最終首局18比21讓給劉國倫。

第2局劉國倫以3比0開始，不過場上拚鬥精神十足的周天成，藉著連得6分氣勢超前比數，之後雙方雖又曾10比10戰平，周天成後半局只讓對手拿到3分，21比13追回一局；第3局周天成開局1比2後連搶9分要回氣勢，在11個賽末點絕對優勢下21比9結束將近58分鐘的對抗。

周天成曾在2020年全英賽獲得亞軍，締造台灣男單在這項賽事最佳成績，去年12月結束世錦賽後，也是回到台灣休息、訓練，2022賽季從全英賽事開始個人新賽季首戰，而劉國倫雖然目前世界排名不在前十，但曾帶走2018年世錦賽男單銅牌，也是實力相當出色的好手，兩人生涯在BWF巡迴賽累積交手7次，周天成5勝2負居上風。