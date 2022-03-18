國外烏克蘭人大量返國參戰

烏克蘭戰爭持續惡化，愈來愈多的難民被迫逃離家園，據國際移民組織 (IOM)最新數據，自俄烏戰爭以來，已有超過300萬人逃離烏克蘭。但與此同時卻有另一支烏克蘭人反向地從外國返回祖國，人數已超過22萬人，他們都是在國外從事各行各業的青壯年烏克蘭人。其中多數是打算返國作戰的男性，部份是女性，其中有些是參與人道主義援助。這些在國家急難時返鄉的國土衛士們，反映出烏克蘭愈來愈堅定的抵抗意志。

大量烏克蘭難民正在邊境上準備通關，這些烏克蘭難民大多前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦、羅馬尼亞和斯洛伐克等鄰國。（圖／IOM）

聯合國國際移民組織的數據顯示，俄羅斯入侵以來，隨著戰爭愈發激烈，陸續逃離家園的烏克蘭戰爭難民已超過300萬人，約佔總人口的7%，而且還在持續增加中。大多數難民前往波蘭、匈牙利、摩爾多瓦、羅馬尼亞和斯洛伐克等鄰國。聯合國難民事務高級專員菲利波．格蘭迪曾表示，烏克蘭難民是二戰以來歐洲增長最快的一次「難民危機」。

據聯合國國際移民組織 (IOM)最新數據，自俄烏戰爭以來，已有超過300萬人逃離烏克蘭，其中 半數都是兒童與青少年。（圖／國際移民組織）

儘管有那麼多難民逃出烏克蘭，但從烏克蘭邊防警衛隊傳來的消息亦稱，在過去2周多時間內，大概有22萬烏克蘭人出於各種原因與難民逆向地返回烏克蘭。其中多數返國是為參加戰鬥，另外還部份是是返鄉做救災、難民疏散與救助的社會工作者，有些人則不願表明回國的真正原因，只給了一個很簡單的理由──「想回家」。

一批一批的烏克蘭難民抵達波蘭邊檢站，多數是老弱婦孺，18歲以上、60歲以下的男人都得留下來作戰。 （圖／路透）

外媒指出，這些返鄉人潮中還有一部份人是戰爭發生之際正好在國外旅行，基於對家園的關切而返回家鄉。更奇特的是，一些已經逃到國外的烏克蘭難民選擇折返，他們表示，在真正離開後才發現自己很難割捨家鄉。例如從黑海沿岸城市尼古拉耶夫逃往波蘭辛尼齊娜祖孫3名女性，在波蘭待了2天後決定再返回烏克蘭，除了守住家園之外，她的19歲兒子與丈夫都還在保衛家鄉，因此她也想回去幫助他們並協助家鄉的社區工作。

剛度過新婚周年的一對美國伊利諾州夫婦正在告別，來自烏克蘭的妻子瑪麗亞準備前往波蘭，設法再進入烏克蘭為其同胞做社會服務志願者的工作。（圖／美聯社）

烏克蘭邊防警衛隊對媒體表示，3月12日當晚辛尼齊娜家祖孫3人一同返國的還有100多人。其中來自烏克蘭西部羅夫諾的52歲教師拉普楚克在逃往波蘭與子團聚數日後，她覺得還在當地社區與學生還需要她，因此決定再返回烏克蘭，而且「不覺得害怕」，準備迎接所有意料之外的事情。

在摩爾多瓦足球俱樂部踢擔任足球隊長的維爾尼杜布對英媒BBC表示，他在俄羅斯入侵後就立即決定返國，說服了家人後就返國入伍。烏克蘭頭號網球明星、曾在2013年擊敗瑞士球星費德勒的斯塔科夫斯基也自願返國從軍，目前在基輔巡邏隊，他矢言對抗俄羅斯軍隊到「最後一刻」。他的決定也獲得多位國際網球明星與網球界的聲援與祝福。

大量在外國工作的烏克蘭青年帶著背包甚至還有些軍用裝備結伴返國參戰，將成為烏克蘭抵禦俄羅斯的生力軍。 圖為返國參戰青年 進入烏克蘭邊檢。（圖／路透）

此外，有14名參加法國外籍兵團的烏克蘭籍士兵在一輛開往烏克蘭的巴士上被拘捕，他們被懷疑是準備返國參戰，但是這麼做違反法國外籍兵團的規定，因此遭到警方逮捕。美國的烏克蘭人聚集區也有許多烏克蘭移民及其後裔返國參戰，其中許多人是從美軍退役下來的。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際社會志願者加入烏克蘭「國際領土防禦軍團」，獲得許多英美老兵熱烈回應，其中有些是英國特種空勤團和美國海豹突擊隊退伍的特種兵。

烏克蘭資深軍官正在教導士兵使用美歐國家支援的可攜式標槍反坦克導彈，此款導彈在多次戰役中擊毀大量俄羅斯坦克，屢建奇功。（圖／路透）

俄烏戰爭發生之前，約有100萬名烏克蘭人在波蘭工作或就學，捷克則約有20萬名青壯年烏克蘭勞工，這些青壯勞工有強烈的返國參戰意願，捷克與波蘭則給予積極協助，甚至補貼返國期間的薪資讓他們安心回去保衛家園。

在烏克蘭總統澤倫斯基的呼籲與美歐國家支持下，大量的外籍志願者加入國際外籍兵團為保衛烏克蘭作戰。圖為首批抵達烏蘭的外籍兵團。（圖／推特@Ukraine）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）曾於3月5日在推特上發文稱，這些陸續由歐洲及其地區返國參加作戰的青年人，已有6.6萬人編入部隊，這些多數是有服役或作戰經驗的退伍青年，能組成相當於12個旅的兵力。其他沒有作戰經驗的仍在接受初步訓練，同時還有愈來愈多的烏克蘭人正在返國參軍途中。他在推特上讚揚「烏克蘭人！我們是無敵的。」網民也回應「烏克蘭人展現猶如鑽石般的光芒」、「為人民與國家自由而戰！」在國家危難時，許多烏克蘭人展現出無比的勇氣來保家衛國，也正因為如此，獲得了全球愈來愈多國家與人民的支持與協助，印證了「自助而後人助，人助自有天助」的諺語。