冬季檔日劇即將進入尾聲，觀眾滿足度最高的2部在friDay影音都看得到！《勿說是推理》透過菅田將暉完美重現爆炸頭大學生，無心插柳柳成陰協助警方破案，連續7週穩坐滿足度冠軍寶座，而《妻子變成小學生。》則緊追在後，現年10歲卻有超齡演出的每田暖乃，甚至被譽為當今日本最強童星。

《勿說是推理》菅田將暉。（friDay影音提供）

《勿說是推理》改編自單行本累積銷售超過800萬冊的同名漫畫，男主角菅田將暉燙著一頭鬈髮飾演大學生「久能整」，不時無端被捲入事件的他，以過人觀察力與豐富的知識量冷靜破案，日前第10集剛播畢，與門脇麥所飾演的女性要角「徠卡」的結局讓許多粉絲淚喊「別結束」，網友也覺得整部戲的節奏與其他偵探解謎的方式相當不同，1個小時有如10分鐘般快速。菅田將暉下週二將再度與永山瑛太碰頭，最後結局如何，令人期待。

《妻子變成小學生。》每田暖乃（左）、神木隆之介。（friDay影音提供）

至於冬季檔大黑馬《妻子變成小學生。》，看演技派的堤真一與石田百合子、吉田羊對戲，10歲童星每田暖乃表現讓人驚艷，她的演技彷彿是真的石田百合子上身，尤其在切換到小學生的瞬間，當她飾演的「萬里華」流下大粒眼淚的當下，網路上更是一片「陪哭」，大讚她根本是天才，與同框的演技派演員不相上下，本週末將進入最終大結局的前篇，觀眾們也千萬不要錯過。