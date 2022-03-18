《大新聞大爆卦》

日本《產經新聞》近日在台支局長矢板明夫在臉書分析指出，烏克蘭的局勢已經逐漸明朗，俄羅斯的敗跡已露；甚至推測俄羅斯總統普丁開始在思考如何體面收場的問題了。針對俄羅斯是否敗象已露，前民進黨立委郭正亮認為，「那個看看就好」，俄羅斯確實在戰術上露出一些弱點，可是在戰略上卻是步步推進。

郭正亮17日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，很多評論都說普丁快輸了，高估俄羅斯、低估烏克蘭，那個看看就好，連美國情報總監都認為只能撐兩個禮拜。

郭正亮接著表示，俄羅斯確實在戰術上露出一些弱點，沒有像表面那麼強，比如空地協同作戰，以及情報聯繫、對烏克蘭軍隊移動的掌握，都做得不好。若以營作為戰鬥單位，到目前為止，俄羅斯已有4個將領被打死，這代表調動軍力的過程有一些問題，可是沒有人評論俄羅斯戰略失敗；連俄羅斯3天打垮烏克蘭，都是美國自己講的，俄羅斯從來沒有講過這種話，烏克蘭面積這麼大，而且有軍力，怎麼可能3天就打垮，這簡直是天方夜譚，也就是認知作戰。

郭正亮指出，從作戰角度來看，俄羅斯的戰略還是在推進中，烏東城市一個個淪陷，俄羅斯損傷比預期嚴重，戰術面一些打法也有問題；可是俄羅斯在戰略上卻是步步推進，要把烏東吃掉，因此，基本上沒有落後很多，還是符合俄羅斯總統普丁的戰略目標。