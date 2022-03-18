Ella近日宣傳主演新電影《野夏天》，剛好碰上好姐妹Selina認愛，深知媒體一定會詢問，Ella受訪時態度相當大方。對於Selina大方認愛，嬌喊「春天來了」，Ella除了替好姐妹開心，也透露這對情侶私下的互動，笑喊：「很誇張好嗎！他們熱戀的樣子很像小朋友，旁邊的人都是空氣啊！」

Ella對於Selina大方認愛相當開心，率直喊：「都到這個年紀了，還有什麼好躲躲藏藏的，很開心她能遇到願意照顧她、疼惜她的人。」她一路陪著好姐妹走過風風雨雨，看到Selina再次相信愛情，「能夠看到她再次像少女般的戀愛，我真的覺得很珍貴。」

Ella笑稱青春的戀情已經離她很遠了。（圖／林士傑攝）

結婚10年的Ella，也笑喊像Selina這麼青春的戀情，已經離她很遠了，有時候她看Selina放閃無極限，都會忍不住直呼：「好了」。她更補充，每次相處她都能感受到男方想一直呵護Selina的心意，「我覺得很棒的是，對方眼裡只有Selina，這個我們可以感受到，騙不了人。」至於會不會想給Selina什麼建議，她笑喊Selina已經是成年人，很多事情都可以自己處理，祝福最重要。

Selina日前甜蜜認愛男友。（圖／莊立人攝）

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