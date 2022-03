龐克饒舌才子機關槍凱利(Machine Gun Kelly)從音樂到感情生活都是熱門焦點,在音樂上,他正如火如荼為即將發行的第6張專輯《Mainstream Sellout》做宣傳,接連推出新單曲暖身;而感情方面,他一月向梅根福克斯(Megan Fox)求婚成功後,除了喝下對方的血、配戴若拿下來會受傷的帶刺婚戒展現兩人深刻的情感外,不久前更透露預計要在婚禮場內設計一條鮮紅色的河流,以符合他們希望的「哥德式」婚禮主題,最近更在節目遊戲中透露,希望能邀請韓國天團防彈少年團(BTS)來當婚禮歌手。

機關槍凱利即將在本月25日發行新專輯《Mainstream Sellout》。(環球音樂提供)

機關槍凱利在知名節目《艾倫秀》(The Ellen Show)中,被主持人在快問快答環節提問「你希望哪一個男子團體在你的婚禮中表演?」機關槍凱利回答:「我最熟哪一個男子團體的歌?當然是超級男孩(*NSYNC),但哪一組團體會讓我感到驚喜?防彈少年團!」原因是他們曾經在告示牌音樂獎碰過面,而防彈少年團當時看起來感覺很興奮能遇到自己,「所以我覺得應該比較有機會邀請他們來。」即便機關槍凱利至今尚未宣布婚禮舉辦日期,但已經讓人對這場世紀婚禮期待不已。

機關槍凱利愛情事業兩得意。(環球音樂提供)

忙著計畫婚禮之餘,他的音樂事業也沒有停擺,本周他搶先公佈即將在下周五(25日)上線的新專輯《Mainstream Sellout》曲目,除了有先前已經公開的話題合作單曲,包含與威爾史密斯(Will Smith)女兒葳羅(WILLOW)合作的〈emo girl〉,還有小偉恩(Lil Wayne)幫腔、MV在上架前一天才於家裡客廳秒拍攝完成的〈ay!〉,及本周熱騰騰上線與飛越地平線樂團(Bring Me The Horizon)的合作〈maybe〉外,也將會聽到伊恩迪奧(iann dior)、黑熊仔(blackbear)等人獻聲的作品,他形容:「上張專輯《沉淪入場券/Tickets to My Downfall》就像高中生一樣無畏無懼,將能量全部一次釋放;而這張專輯就像升大學,你開始了解人生該背負的義務與責任,但同時也不忘怎麼享受其中。」