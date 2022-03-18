龐克饒舌才子機關槍凱利（Machine Gun Kelly）從音樂到感情生活都是熱門焦點，在音樂上，他正如火如荼為即將發行的第6張專輯《Mainstream Sellout》做宣傳，接連推出新單曲暖身；而感情方面，他一月向梅根福克斯（Megan Fox）求婚成功後，除了喝下對方的血、配戴若拿下來會受傷的帶刺婚戒展現兩人深刻的情感外，不久前更透露預計要在婚禮場內設計一條鮮紅色的河流，以符合他們希望的「哥德式」婚禮主題，最近更在節目遊戲中透露，希望能邀請韓國天團防彈少年團（BTS）來當婚禮歌手。

機關槍凱利即將在本月25日發行新專輯《Mainstream Sellout》。（環球音樂提供）

機關槍凱利在知名節目《艾倫秀》（The Ellen Show）中，被主持人在快問快答環節提問「你希望哪一個男子團體在你的婚禮中表演？」機關槍凱利回答：「我最熟哪一個男子團體的歌？當然是超級男孩（*NSYNC），但哪一組團體會讓我感到驚喜？防彈少年團！」原因是他們曾經在告示牌音樂獎碰過面，而防彈少年團當時看起來感覺很興奮能遇到自己，「所以我覺得應該比較有機會邀請他們來。」即便機關槍凱利至今尚未宣布婚禮舉辦日期，但已經讓人對這場世紀婚禮期待不已。

機關槍凱利愛情事業兩得意。（環球音樂提供）

忙著計畫婚禮之餘，他的音樂事業也沒有停擺，本周他搶先公佈即將在下周五（25日）上線的新專輯《Mainstream Sellout》曲目，除了有先前已經公開的話題合作單曲，包含與威爾史密斯（Will Smith）女兒葳羅（WILLOW）合作的〈emo girl〉，還有小偉恩（Lil Wayne）幫腔、MV在上架前一天才於家裡客廳秒拍攝完成的〈ay!〉，及本周熱騰騰上線與飛越地平線樂團（Bring Me The Horizon）的合作〈maybe〉外，也將會聽到伊恩迪奧（iann dior）、黑熊仔（blackbear）等人獻聲的作品，他形容：「上張專輯《沉淪入場券／Tickets to My Downfall》就像高中生一樣無畏無懼，將能量全部一次釋放；而這張專輯就像升大學，你開始了解人生該背負的義務與責任，但同時也不忘怎麼享受其中。」