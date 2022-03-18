億萬導演兼製片麥可貝（Michael Bay）最新執導驚悚片《劫命救護》，邀請傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）和艾莎岡薩雷（Eiza González），製片布拉德利費雪說：「這部電影有麥可貝最擅長執導的所有元素，不只是動作場面和飛車追逐戲份，這個故事也給了他機會，能夠拍出一部比較接近他早期的作品，像是《絕地戰警》和《絕地任務》，因為這些電影都有很棒的中心角色。他設計的動作場面不但規模龐大，而且非常驚險刺激，更有非常逼真的視覺特效。故事走向都是關於片中的人物，他們陷入的困境以及該如何脫離險境。」

《劫命救護》動作場面規模龐大且驚險刺激。（UIP提供）

艾莎岡薩雷為了準備演出「凱蜜」，和護士兼緊急救護顧問丹妮沃茲密切合作，丹妮沃茲不只是訓練艾莎岡薩雷如何精準地在狂飆的救護車上面照顧生命垂危的病患，同時也以她的熱誠與敬業態度啟發了艾莎岡薩雷。「看到一個女人從事這個危險的行業，而且還救了這麼多條生命真的超酷的。」艾莎岡薩雷說：「她的熱誠不減，而且仍然非常熱愛她的工作。這一點就對我塑造凱蜜這個角色的幫助很大。」

拍攝過程是艾莎岡薩雷從沒有過的經驗，她說：「我每天都全身沾滿了泥沙、汗水和鮮血，感覺超真實的。當你的身體在一輛狂飆的救護車上面，很難去思考演技和台詞這些事情，且那時候常常下雨，我們的臉都被強風吹到覺得很害怕，所以很難去想某一場戲的意圖，但對我來說，這也是我從影以來最棒的經驗。希望觀眾會喜歡這部片，因為我們大家都很用心在拍攝，也揮灑了鮮血、汗水和淚水。每個人都全力以赴，從劇組人員到特技動作團隊一直到演員卡司，大家都超級敬業，也為這部電影注入滿滿的愛。」

艾莎岡薩雷在《劫命救護》飾演一名頂尖急救人員。（UIP提供）

該片敘述功勳彪炳的退伍軍人威爾夏普（葉海亞阿巴杜馬汀二世 飾）急於籌措他妻子的醫療費用，向他知道不應該求助的人借錢—他的繼兄丹尼（傑克葛倫霍 飾）。丹尼是一名魅力十足的職業罪犯，他非但沒借錢給他的繼弟，反而向他提議—犯下洛杉磯史上金額最龐大的銀行搶案3200萬美金。但是當他們的逃亡計畫大大地出錯，這對狗急跳牆的繼兄弟就劫持了一輛救護車，車上還有一名生命垂危的受傷員警，以及一名頂尖急救人員凱蜜湯普森（艾莎岡薩雷 飾）。隨後就展開一場一路狂飆的飛車追逐，威爾和丹尼必須甩掉緊追不捨的警車，確保他們的人質活著，並且試著不自相殘殺，進行一場前所未見的洛杉磯大逃亡。

《劫命救護》下周五（25日）在台上映。