北約三國總理到烏克蘭會見澤倫斯基。（圖／路透社、烏克蘭總統府提供）

波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉、斯洛維尼亞總理楊薩15日乘火車訪問烏克蘭，在基輔會見了烏克蘭總統澤倫斯基，看到這條消息，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫3點解析認為，身為北約成員的這三個國家的總理拜訪烏克蘭，代表烏國的局勢已經漸漸明朗，俄羅斯的敗相已露。

北約3國總理和澤倫斯基會面。（圖／路透社、烏克蘭總統府提供）

矢板明夫16日在臉書發文表示，自己的理由分析有三：第一個是在安全上的解讀，孟子云：「君子不立於危牆之下」，對任何國家來說，政府首腦的安全都是頭等大事。身為北約成員的這三個國家的總理，在出發之前，一定做了非常全面性的安全評估，做出了「不會出問題」的結論。也就是說，現在烏克蘭不但可以有效控制基輔市內的局面，也可以保證前往基輔的鐵路沿線的安全，而且還有情報不會被洩漏的自信。

其次，矢板明夫稱，政治人物的所有的行動都有目的，都會先考慮後果。三位總理訪問基輔之後，如果在一兩個星期之內，出現基輔城破丶澤倫斯基被捕或被殺害的情況出現，會對這三位總理的聲望有嚴重打擊。那麼他們這次訪烏不但無功，還會被批評「見死不救」丶「冒險蹭熱度」，得不償失。所以我認為，他們已經根據北約的內部情報，評估出「烏克蘭不但不會失敗、而且戰局會越來越有利」的結論。

矢板明夫最後強調，第三個理由是對今後輿論的解讀。在北約中，這三個國家和烏克蘭同樣都曾屬於社會主義陣營，對烏克蘭比較同情，他們的高調訪烏，正式把北約帶入俄烏戰爭。支持烏克蘭的各國民眾，在給他們三個人鼓掌的同時，也會加大給北約其他國家壓力，下周美國總統拜登要拜訪歐洲，一定會大幅增加支持烏克蘭的力度。

而在俄羅斯方面，矢板明夫認為，各國的經濟制裁的效果日愈明顯，白俄羅斯、中國等幾個好友還在觀望，雙方實力此消彼長，局勢應該會愈來愈對烏克蘭有利。現在在網路上有很多人在分析，俄羅斯還有大量精兵沒有投入，這些部隊一旦進入烏克蘭，可以立刻改善局勢，但他並不這麼認為，打到今天，俄羅斯軍的士氣早已低落，飛彈已經快打完，今後即使精兵能夠進入戰場，「補給不通暢」丶「沒有制空權」這兩大問題，依然沒辦法解決，所以不可能對戰局帶來巨大的改變。他想，此刻的普丁，應該已經開始考慮如何體面收場的問題了。