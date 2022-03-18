台北市議員兼國民黨副祕書長羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，以此決定是否參選桃園市長，要將行腳所聽到的民眾心聲整理成各項對桃園市政府的政策建議，但網路卻傳出「圍強計劃」，不准黨籍議員參與羅相關活動。對此，羅今(18日)凌晨1時許也在臉書透露心聲，他說，「想拜託大家別再罵邱奕勝議長了，這條路本就不好走，支持我選桃園市長的人我感謝、反對我選桃園市長的人，我一樣感謝！」

羅智強表示，如果有人對羅智強有疑慮，就代表自己還有做的不好、做的不夠的地方，那就是誠意誠意再誠意、溝通溝通再溝通、努力努力再努力，至於桃園的國民黨市議員來不來參加行腳，那是每個人的自由，和「圍不圍強」沒有關係，有來陪自己也走，沒來陪自己也走。

不只如此，羅智強也說，事實上走進桃園復興區時，就有國民黨的市議員帶領一起探訪原鄉，那這樣算是有「圍強」？還是沒「圍強」？人生的圍牆，從來不是別人幫你設的，只有自己能為自己設下圍牆。

最後，羅智強強調，會用自己的一雙腳千里走桃園，用行動和誠意傾聽土地、傾聽人民的聲音，然後負責任的告訴大家最後決定，「放下爭吵，努力向前，走就對了」。

此文曝光6小時的時間，已有近6000人按讚，有網友就說「要從無到有跨區，本來就是意外的挑戰」、「對，放下爭吵走就對了」、「路遙知馬力」、「心之所望無畏無懼！加油」。