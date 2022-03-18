松本潤和上戶彩在日劇《隔壁的阿力》中飾演的「暖心夫婦」發揮正義感不斷解決鄰居家的問題，上戶彩的角色大受好評。其實上戶彩和松本潤從高中時代就是私交良好的前後輩，有許多共同好友，周圍有人開玩笑說：「你們兩個要演夫婦？」但上戶彩認為正是因為身後的友誼，在拍攝現場總是能直接說出想法，即使被對方提醒「集中注意力」也不會在意，對於每天來自編劇遊川和彦或松本潤點出不同問題，她反倒樂在其中，她還提到私下與家人的相處模式，意外和劇中情節非常相似！

上戶彩可說是日本放浪兄弟「高顏值大嫂團」之首，2012年嫁給EXILE團長HIRO後陸續生下2個孩子，並繼續維持演藝事業，恰巧她在劇中也和松本潤育有一對兒女，她飾演一位工作表現亮眼、對於家中大小事也得心應手的職業婦女。她表示自己原本是不看著對手戲演員就難以認真說出台詞的人，「但那樣太溫柔了，所以被要求『不要看老公的臉』 、『講話是從背後放箭的感覺』。」一開始覺得困難，但後來她發現這才像「家人」，笑言：「不是成為完美嬌妻，這才有真實感。因為現實中我在家也是這樣啊！」

《隔壁的阿力》上戶彩演技表現亮眼。（摘自myVideo）

在劇中飾演越南移民的女星Sonim近日曬出19年前舊照引發一波熱議，原來是她當年和上戶彩共演日劇《高校教師》的合照，照片中2人都穿著高中生水手服，展現清純可愛的青春活力，其中上戶彩還頂著一頭短髮造型，讓網友直呼：「太懷念了！」也有粉絲表示：「2人現在還是一樣可愛啊！」Sonim另外也放出2人最近因《隔壁的阿力》再度相遇的合照，感嘆19年後還能共演：「簡直就是命運的安排！」

Sonim近日曬出19年前舊和上戶彩共演日劇《高校教師》的合照。（摘自IG）

在上週播出的第6集中，松本潤和上戶彩終於齊心解決鄰居的家暴問題，最後卻發生「緊急事件」，因為上戶彩看到鄰居太太帶著女兒回娘家後，也決定離家出走，並對松本潤說出：「我不想再繼續和你待在一起了！」把松本潤和小孩們嚇壞，讓人好奇總是松本潤在下一集將如何挽回自家老婆的心。《隔壁的阿力》每週五在myVideo、KKTV、friDay影音上架最新集數。

《汗水和皂香》由佐藤寛太（右）和大原優乃譜愛情喜劇。（翻攝自myVideo）

另一部熱播中的日劇《汗水和皂香》描寫大原優乃飾演的「多汗女」與佐藤寬太飾演的「嗅覺男」陷入一場充滿香氣的戀情，2人在最新一集中進入同居階段，男方在尋找租屋的過程中不斷幻想同住一室的美好畫面，還直球問女友：「如果一起住的話，要每天做嗎？」火辣對話讓對方害羞不已，兩人同居後展開彷彿新婚夫婦般的甜蜜生活，香豔煽情的深夜畫面令觀眾看的臉紅心跳。該劇每周五myVideo、KKTV、friDay影音上架最新集數。