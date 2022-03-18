聯合國安理會美東時間17日審議烏克蘭難民問題。中國常駐聯合國代表張軍說，當務之急是要呼籲各方保持最大克制，保障婦女、兒童在內的所有平民安全和基本人道需求，防止發生更大規模的人道危機。

聯合國負責政治及和平建設事務的副秘書長迪卡洛、聯合國難民事務高級專員公署助理高級專員拉烏夫·馬祖(Raouf Mazou)和世界衛生組織總幹事譚德塞向安理會作通報，介紹近期烏克蘭平民傷亡、難民境遇以及衛生設施受損的相關情況。

中新社報導，張軍表示，中方對烏克蘭人道局勢不斷惡化深表擔憂，對有關平民傷亡和難民人數增加的報導感到痛惜。中方支持有關當事方保持溝通，確保人道走廊安全暢通，繼續為人員撤離和人道救援提供便利。

張軍表示，當前衝突造成的難民和流離失所者人數仍在增加，對烏克蘭和周邊國家造成巨大衝擊。中方支持聯合國人道協調辦公室、聯合國難民署、世衛組織等機構，積極開展行動，動員國際社會向所有有需要的人提供救援。前段時間，一些非洲裔、中東裔人員在撤離過程中遇到困難，應當引起重視並予以妥善解決。所有難民無論膚色、種族、宗教信仰，根據國際難民法都應獲得必要保護。

張軍強調，中方高度重視烏克蘭人道局勢，提出了六點倡議主張。中國紅十字會已向烏克蘭提供三批人道援助物資。其中，第三批物資包括兒童奶粉和棉被等，重點幫助烏克蘭紅十字會救助受衝突影響的流離失所兒童。中方歡迎各方提出的任何有助於緩解和解決烏克蘭人道危機的倡議和舉措。安理會肩負維護國際和平與安全的首要責任，應當為緩解烏克蘭人道局勢發揮積極作用。中方期待安理會能在人道問題上保持團結，體現建設性態度。

張軍指出，國際社會普遍希望盡快實現停火，緩解現地局勢，避免平民傷亡，這也是中方的期待。目前俄烏已舉行4輪談判，能夠保持談判就有實現停火的希望，就能開闢和平的未來。中方將繼續勸和促談，中方支持聯合國和各方大力開展斡旋努力，也希望各方都能多做有利於促進和談而不是火上澆油的事情。

張軍表示，實踐證明，一味依靠制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。在全球經濟復甦乏力情況下，無限制的制裁正在破壞國際產業鏈供應鏈穩定，加劇糧食、能源危機，傷及各國特別是發展中國家民生，引發新的人道後果，這也是安理會在處理烏克蘭人道問題時應該重視的問題。