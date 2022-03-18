婦產科醫師詹景全分享，年僅14歲的少女腹痛掛急診，稱自己應該是得了腸胃炎，肚子一陣一陣的疼痛，因此醫師先給肌肉鬆弛劑緩解疼痛，下秒觸診卻發現事情不對，因為少女的肚皮滾動，原來是胎動，是肚子裡面有小朋友在滾動，緊急聯絡婦產科醫師下來，少女就這樣在急診室生下小孩。

婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》上分享，一名14歲少女肚子痛來看醫生，因為肚子陣痛讓她誤以為自己得了腸胃炎，而急診醫師為緩解她腹痛的狀況，便先給了肌肉鬆弛的藥物。

詹景全表示，急診醫師摸少女的肚子檢查後，才驚覺事情不對勁，因為「這是小朋友在滾動，是胎動！」緊急連絡婦產科醫師下來急診室，結果下秒少女就生了，推測可能是因為先前曾服用肌肉鬆弛劑，可能讓子宮更放鬆，因此孩子就這樣生出來了。

詹景全指出，通常這類案子，與家庭的關係沒有那麼親密。而少女來自隔代教養的家庭，從小由阿嬤扶養長大。直到孩子生出來以後，詢問少女的阿嬤，對方才驚呼「對！她那一陣子變得很愛吃。」詢問「少女生理期的狀況」，阿嬤則皺眉表示「好像從小就是不規則，並沒有特別注意。」