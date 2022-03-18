Apple TV＋原創劇《柏青哥》（Pachinko）改編自美籍韓裔作家李珉真的同名小說，橫跨韓、日、英語3國語言，講述一個韓裔移民家族貫穿4代人的故事。該劇16日晚間（當地時間）在美國洛杉磯奧斯卡電影博物館舉辦全球首映會，主創團隊與主演群盛裝出席，韓國男神李敏鎬與去年奧斯卡女配角得主尹汝貞都以一身黑的造型現身，劇中扮演尹汝貞孫子的韓裔男星陳河更是頂著平頭、穿上女版韓服出場，相當搶鏡。

李敏鎬這次一改「高富帥」形象，飾演大膽遊走黑白兩道的商人，昨受訪時被問及已到男神地位的他，仍積極試鏡爭取演出該劇的原因，李敏鎬說「這個故事非常有力量，我能真切地感受到在那淒慘的年代中，這些不得不經歷絕望與苦難人們身上的韌性」，包括他所飾演的「高漢水」也有一個非常令人心碎的生存方式。另外，他在該劇開頭有段跳舞的畫面，李敏鎬尷尬自嘲：「我不會說那是舞蹈啦，嚴格來說應該只是種『律動』，粉絲們都知道我很不會跳舞。」

尹汝貞亮麗出席《柏青哥》首映會，28日還將現身奧斯卡擔任頒獎嘉賓。（Apple TV＋提供）

曾演出《學校2017》、《檢法男女》的25歲金敏荷這次和尹汝貞分別飾演一生都在受苦的「少女順慈」和「老年順慈」，在劇中與李敏鎬上演一場禁忌戀，她受訪時表示自己相當榮幸能和尹汝貞飾演同個角色，「讓我們在某程度上有了連結」。《柏青哥》全劇共8集，下周五（25日）在Apple TV＋首播3集，之後每周五上架最新1集。

金敏荷首次擔任女主角，受訪時用英文對答如流。（Apple TV＋提供）