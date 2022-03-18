美東時間17日聯合國安理會通過聯合國阿富汗援助團（聯阿援助團）授權延期決議，中國常駐聯合國代表張軍作解釋性發言，指出幫助阿富汗緩解人道和經濟危機是當前最緊迫任務；推動主要捐助國加大不附加政治條件的援助，幫助阿富汗改善民生。張軍並以不點名方式批評美國，解凍阿富汗資產，「將這些資產無條件歸還給阿富汗人民。」

新華社報導，張軍說，自去年8月外國軍隊撤出以來，阿富汗迎來和平重建的關鍵階段。中方支持聯合國在阿富汗問題上發揮重要作用，歡迎聯阿援助團授權延期，為阿富汗和平、穩定和發展繼續提供支持。

張軍說，幫助阿富汗緩解人道和經濟危機是當前最緊迫任務，也應是聯阿援助團未來一段時期最重要的工作。聯阿援助團應積極落實安理會決議授權，推動主要捐助國加大不附加政治條件的援助，幫助阿富汗改善民生。

張軍表示，中方期待聯阿援助團協助阿方同國際金融機構開展合作，逐步激活阿富汗商業和金融活動，推動經濟社會發展。安理會決議明確阿富汗的資產屬於阿富汗人民，這反映了國際社會的共同看法。根據安理會授權，聯阿援助團應該為推動有關國家解凍阿資產進一步發揮協調作用。中方呼籲有關國家加快行動，將這些資產無條件歸還給阿富汗人民。

張軍表示，中方看到，阿臨時政府正在積極開展對外交往，採取措施回應國際社會期待，總體方向是正確的。國際社會應堅持「阿人主導、阿人所有」原則，同阿臨時政府和所有各方加強接觸，積極引導，推動構建開放包容的政治架構，逐步恢復秩序、法治和經濟發展。要支持阿富汗加大教育衛生領域投入，保護包括婦女兒童在內的全體人民的基本權利，打擊一切形式的恐怖主義，同各國發展友好合作。

張軍說，長期以來，阿富汗鄰國和周邊國家積極支持阿富汗和平、和解、重建進程，為推動阿實現和平發展作出巨大努力。中國正在籌備舉辦第三次阿富汗鄰國外長會，願推動地區國家加強溝通協調，為阿富汗穩定和重建創造良好環境。中方呼籲國際社會對阿富汗保持關注和投入，讓阿富汗人民相信，他們沒有被遺忘。