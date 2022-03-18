淡江大學俄語系兼任教授的彼薩列夫（А.А.Писарев）。（圖／翻攝自淡江大學俄國語文學系官方網站）

俄烏戰爭進入第23天，雙方傷亡慘重。台灣與西方國家紛將矛頭指向俄羅斯總統普丁，甚至有輿論痛批他是發動侵略的「惡魔」。對此，在台灣擔任淡江大學俄語系兼任教授的彼薩列夫（А.А.Писарев）表示，他自己也譴責俄羅斯開戰，但美國和北約多從自身利益出發，忽略了俄羅斯在安全上合法的擔心，若保證烏克蘭不加入北約，可能就沒有這場戰爭了；若俄羅斯開戰是沒智慧與戰略，那美國也沒多高明。

彼薩列夫擁有俄羅斯莫斯科國立大學歷史學全博士（俄式學制）學歷，專長領域為政治、歷史及俄語教學，並曾任俄羅斯莫斯科大學亞非學院歷史系主任。彼薩列夫17日接受香港媒體《中評社》訪問指出，按照烏克蘭憲法，烏克蘭是不加盟的中立國家，但從2014年烏克蘭歷經政變後，烏克蘭從不加盟中立到目標加入北約，當然挑起俄羅斯對自身國土安全的擔心。

針對台灣一面倒支持烏克蘭的狀況，彼薩列夫表示，這是很正常的，因為全世界多數國家都譴責俄羅斯的行為，他自己也批評與不同意普丁開戰，大家看到一個比較強的人打一個比較弱的人，當然都會同情被打的那個人。彼薩列夫也直言，若保證烏克蘭不加入北約，可能就沒有這場戰爭了。

彼薩列夫強調，烏克蘭加入北約對俄羅斯當然是威脅，大家現在批評俄羅斯哪裡不對，但這並不意味著西方或烏克蘭都是對的。北約從1997年起不斷往東、往俄羅斯擴大，這是對還是不對？這並不會加強歐洲安全，而是影響俄羅斯安全，俄羅斯擔心這個現象當然有道理。如果俄羅斯開戰是智慧、戰略不夠強，那美國也一樣常只從短期目標出發，沒有考慮後果跟副作用。