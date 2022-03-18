飯店業者國賓(2704)17日晚間公告以售後回租方式處分不動產，將新竹國賓飯店大樓及行政大樓土地建物賣給全球人壽，並將回租20年繼續經營。預估處分利益約1.37億元，約挹注每股盈餘（EPS）0.37元，遞延利益另於回租期間依會計原則入帳。

全球人壽則公告，向國賓及新竹物流取得新竹國賓及行政大樓土地及建物，土地面積約2814.46坪、建物面積約2萬8196.98坪，交易總金額58億元。其中，國賓持有土地面積約1500.41坪、建物面積共約2萬4876.48坪，交易總金額42億元。

國賓為活化資產、提升資產使用價值，董事會8日決議授權董事長洽談新竹國賓及新竹行政大樓售後租回簽約事宜。國賓表示，出售新竹國賓不動產後將回租20年，使用權資產總金額約25億元，預估處分利益約1.37億元，遞延利益另於回租期間依會計原則入帳。

新竹國賓為包括百貨商場的複合型飯店，1996年11月動土興建、2001年5月10日正式開幕。飯店設有257間客房，A Cut牛排館、玖樓中餐廳、八方燴西餐廳、摘星茶廊、A Shabu涮涮鍋等5間餐廳，7間多功能會議廳及室內游泳池、健身房等設施。

而新竹國賓的百貨商場空間在籌備興建時便與新光三越合作，新光三越新竹中華店於2000年10月開幕。不過，由於業績在大遠百及巨城購物中心開幕後日益下滑，最終與國賓約滿後不續約、於2018年3月底熄燈，成為新光三越首間關閉的台灣分店。

國賓受疫情三級警戒衝擊，2021年合併營收15.18億元、年減24.41％，創近22年低點，營業虧損3.72億元、創歷年新低，歸屬母公司稅後虧損0.88億元、每股虧損0.24元，為17年來首見虧損、雙創近20年低點。董事會決議不配發股利，將於6月14日召開股東常會。