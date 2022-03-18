凌巨(8105)公布2021年財報，2021年面板景氣轉佳，工控及利基型產品訂單出貨暢旺，帶動產品組合優化，全年營收重回百億元，來到102.69億元，年增43.5％，營業毛利9.55億元，年增555.2％，毛利率由上年度2％提高到9.3％，本業轉為獲利1.27億元，稅後淨利0.93億元，同樣轉虧為盈，每股盈餘0.21元，也結束連續3年的虧損，每股淨值為16.19元。

此外，2021年第四季合併營收為26.92億元，與上季約當；營業毛利為2.96億元，毛利率11.0％；營業淨利為0.91億元，稅後淨利為1.44億元，單季獲利為去年度最高的一季，每股盈餘0.33元。

2021年工控、利基型和車載面板的營收比重都有所提升，工控、利基型面板營收比重約44～45％，車載面板比重約28～30％，消費性產品比重約15～17％，其他產品比重約10～12％。

去年平均毛利率拉高到9.3％，第三季及第四季都超過10％，今年營收成長有限，持續優化產品組合，提高毛利率表現。