綠界科技(6763)董事會通過2021年下半年盈餘分配案，將配發現金股利8元、股票股利0.5元，合計8.5元股利。綠界科技採每半年發放股利，連同上半年，2021年合計分配現金股利15.6元、股票股利0.5元，總計高達16.1元股利，並連續5年獲利都超過一個股本。

綠界科技2021年稅後淨利為3.17億元，年增75％，再創歷史新高，每股盈餘為21.42元。今年前2月營收已達2.28億元，年增14.41％，雖然股本仍有增加，每年希望維持至少兩個資本額獲利。

總經理黃華勇表示，綠界現在是轉型成功的金融科技公司，挾著過去26年的深厚底蘊，不斷的提供使用者創新的服務，2022年在新三大營收引擎的助攻下將有爆發性的突破，包含推出新型BNPL圓夢分期、提供收單銀行和大型特店的新型閘道及次世代OMO刷卡機交易模組等，都將有助綠界從中小型電商切入大型電商及線下實體商店，進而推動營收與獲利成長。