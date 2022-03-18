台北市中山區松江路、錦州街口，今天（18日）凌晨1時許，發生一起死亡車禍。一名呂姓男子開著賓士車行經一輛賓士休旅車行經該路口時，直接撞擊一輛機車，造成騎士倒地頭部重創，當場失去生命跡象，未料賓士駕駛仍持續前行超過50公尺後，畏罪攔計程車逃逸，過了一小時後才返回，警方原以為是酒駕逃逸，但酒測後並無酒精反應，駕駛宣稱是嚇到才逃跑，警方將依肇事逃逸罪嫌送辦。

根據調查，賓士車由州街東往西方向行駛，機車騎士則沿著松江路南往北方向，結果在路口互撞，騎士遭猛烈撞擊後倒地，造成頭部鮮血直流，當場無生命跡象。

但警方到現場後，竟然發現賓士車駕駛已離開現場，經過調閱監視器，發現呂男搭計程車逃逸，直到一個多小時後才回到現場，坦承自己就是賓士駕駛，但強調自己並無喝酒，只是害怕不知所措而逃離。

警方立刻對呂男進行酒測，發現並無酒精反應，原先員警一度以為有人頂替，但監視器畫面顯示呂男確定為賓士車駕駛，訊後將呂姓男子依過失致死及肇事逃逸罪嫌，移送法辦。