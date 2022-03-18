新華社17日報導，瑞士時間16日，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在聯合國人權理事會第49屆會議促進和保護所有人權議題下全面闡述中國人權主張，闡明全球發展倡議的重要意義。

陳旭指出，當前世界面臨諸多嚴峻挑戰，實現人人得享人權仍然任重而道遠。人民幸福生活是最大的人權，各國應堅持以人民為中心，根據本國國情和人民需求，協調增進全體人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利，促進人的全面發展，不斷增強人民的獲得感、幸福感、安全感。

陳旭表示，人權的享有不能脫離不同國家的社會政治條件和歷史文化傳統。一國人權狀況好不好，應由這個國家人民自己來評判，而不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國內政的政治工具。各國應共同推動國際關係民主化和法治化，堅持平等互信、包容互鑒、合作共贏、共同發展的理念，推動全球人權治理朝著更加公平公正合理包容的方向發展。

陳旭表示，發展是享有人權的基礎。中國國家習近平提出全球發展倡議，呼籲國際社會加快落實2030年可持續發展議程，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展，這是中國為促進國際人權事業貢獻的又一公共產品，已獲得聯合國和近百個國家的響應和支持。中方願同各國一道，積極探索並落實好這一倡議，推動全球發展合作，不讓任何一國、任何一人掉隊。