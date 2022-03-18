大馬女神林明禎留著一頭俏麗短髮、甜美的臉蛋加上精緻五官，以及不科學的E級上圍和螞蟻腰，被粉絲封為「真人版娜美」，近年她為了工作常在台北、香港兩處奔波。昨(17日)她曬出近照透露剛結束一場隔離與自主管理，可見她超緊白襯衫上身，好身材藏不住，胸口釦子幾乎要炸開。

是許多粉絲心中的女神的林明禎，最近語出驚人表示很難有交往對象，她接受港媒專訪透露自己性格保守、慢熱，沒有信心交新男友，最慘的是追求者竟然是零，她自爆：「真的沒有追求者！不知道是因為工作關係，還是我接觸到的人的關係，目前是沒有的。」盼望追求者快上門。

林明禎穿白襯衫。（圖／翻攝自minchen333 IG）

除此之外，常在各地工作幾乎是空中飛人的林明禎，也鬆口分享自己觀察到的各地男生特點，她稱香港男生熱情，講話態度直接了當，讓她很喜歡，馬來西亞的男生則是比較傳統、有風度，台灣男生溫柔慢熱，跟她有點像，而她過去最為人熟知的緋聞對象，則是和張軒睿2018年被拍到約會，但一個月後就見光死分手。

林明禎當時似乎因為這段感情內傷極重，事後發文說：「面對各式各樣的傳聞，我自始至終保持沈默，努力沉澱自己的心情，不想說傷害任何人的話。」並曬出一張寫著「沒有一句是實話」的圖。昨林明禎在IG分享再次進入飯店隔離期，目前工作為重的她，寫下：「又一場隔離+自主管理畢業，這幾天忙著搬家，還有要忙著玩夢幻新誅仙，遊戲終於正式上線」，照片中可見她戴白色鴨舌帽、黑框眼鏡，白色襯衫襯托出她的圓弧曲線，釦子則因E級上圍幾乎要炸開，也引來粉絲稱讚：「超美」、「怎麼那麼漂亮」。