俄羅斯塔斯社(TASS)報導,歐洲理事會議員大會(Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE)15日以216票對0票,一致投票通過把俄羅斯逐出歐洲理事會會員國,俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)昨(17)日表示,自16日起,俄羅斯主動退出歐洲理事會,更稱不再遵守歐洲理事會的法律規範。

沙卡洛娃稱:「我們主動退出這個組織,從16日起,我們視我們自己不再受歐洲理事會公約或其他該組織會員國法律行為所做出的任何承諾。」

沙卡洛娃更強調,俄羅斯長久以來就對歐洲理事會的存在感到掙扎,稱美國支持的北約機構占上風,其他會員國卻沒有抵抗這種「破壞意識形態的免疫力」。