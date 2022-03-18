當事人阿薇（Lê Lan Vy）是一名越南人，今年28歲。她在3年前被懷恨在心的未婚夫潑硫酸，導致臉部約49%毀容，人生從此改變。但阿薇沒被橫逆擊倒，前後接受了21次重建手術，恢復甜美樣貌。

阿薇自國中時期就和阮庄南海（Nguyen Truong Nam Hai）交往，青梅竹馬的兩人於2018年訂婚，但阿薇漸漸發現未婚夫好像變了個人，不僅容易心生忌妒，甚至會動手打她，再也無法忍受的阿薇決定解除婚約。

2019年1月，阮庄南海以「討論婚約」為由，約出雙方家長，竟趁眾人不注意時朝阿薇潑硫酸，她的臉幾乎有一半都毀了。事發後阮庄南海因傷害罪入獄服刑6年；阿薇開始漫長的重建人生。

經過21次重建手術，阿薇重拾甜美樣貌，她在社群平台TikTok分享自己的心路歷程，充滿自信且容光煥發的樣子，感動許多人，超勵志故事廣為流傳。阿薇的夢想就是出國讀書，而她也真的來台灣留學，一圓美夢。