國民黨台北市議員羅智強在桃園一千公里行腳，似乎有參選桃園市長的準備。而就在17日，羅智強和高金素梅再度會合，於桃園復興區爺亨部落與族人圍火，兩人允諾為爺亨五月桃行銷。羅智強笑說，這可是「高強行銷組」。此則貼文一PO出，吸引不少網友猛按讚。

羅智強17日在臉書貼文表示，他和高金素梅、國民黨議員王仙蓮一起走進原鄉，來到桃園復興區，體會到原鄉的熱情，吃了超級無敵好吃的烤肉；也聽到復興的原民朋友提及爺亨部落五月桃的產銷問題，他和高金素梅答應四、五月重回爺亨，為五月桃束袋，順便幫忙行銷，他笑著説，這可是「高強行銷組」。開心的一天，18日繼續感受原鄉祖靈的呼喚。

網友紛紛表示，「爺亨部落果農可以安安穩穩睡大覺了，助銷這義行很給力」、「絕對支持智強參選桃園市長」、「五月桃很好吃，銷路應該沒問題」、「強哥，再大風雨都走過，力挺你的選擇，加油」、「兩位辛苦了！才走完590公里，又再上山下海走1000公里，智強議員要保護好膝蓋哦」、「圍強之說不攻自破了，千萬別被綠營分化」、「最強的智強市長」、「復興鄉的五月桃好吃~力推」、「金強行銷組」、「追隨經國先生的腳步為人民服務，智強兄弟加油」。