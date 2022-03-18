前年吳姓男子在凌晨行經宜蘭蘇澳一處民宅，他見1樓未上鎖竟闖入住宅，發現一名男子在床上裸睡，吳男竟將頭伸進棉被裡進行口交，台灣高等法院維持宜蘭地方法院認定，考量吳男坦承犯行，依乘機性交罪判刑3年2月，另侵入住宅罪判刑4月，此部分可易科罰金。

在冷凍廠從事殺魚工作的吳男在2020年6月6日凌晨2點多，行經宜蘭縣蘇澳鎮一處民宅，他見該處1樓大門未上鎖，開門後況屋內樓梯走至4樓房間時，見一名男子在床上裸身熟睡，他竟利用對方服用安眠藥後熟睡而不知抗拒之際，掀開棉被將頭伸進棉被中對該名男子口交。

被害男子驚醒後，以手拍打吳的頭部，吳才停止並將頭伸出棉被外，並跑下樓逃到屋外，被害人追出後報警而循線查獲。

高院審酌吳男的行為誠屬不該，造成被害人感到憤怒噁心、身心受創，且犯後未能與被害男子達成和解彌補賠償其損害，未取得對方諒解，依侵入住宅罪判刑4月，可易科罰金，乘機性交罪判囚3年2月，此部分可上訴。