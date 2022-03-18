男子梁育誌於2020年10月28日晚間擄走並殘忍殺害長榮大學鍾姓馬來西亞女大生，引發全國憤慨。橋頭地方法院經過1年多審理，梁男仍堅稱只是不小心害死女大生，梁父則稱兒子同意「以命償命」。法官預計將於今(18日)上午10時於橋頭地院刑事大法庭公開宣判。

梁育誌在2020年10月28日開車擄走落單的鍾姓女大生，性侵後用繩索勒鍾女，鍾女當時還有一絲氣息，但梁育誌卻駕車載著她離開現場，隨意繞行公路、國道，10月29日到高雄市阿蓮區一處山區邊坡丟棄遺體。

馬國女大生的家屬案發後再棄屍地點招魂，死者的母親（左二）哭到崩潰。（本報資料照片）

2020年12月，橋頭地檢署偵查後以強制性交未遂、強盜故意殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，並求處梁育誌死刑。

檢警調查，梁嫌以繩結勒住被害人頭部與毆打，凌虐手段令人髮指，任意剝奪女大聲的無辜性命，完全無視女大生哭喊求饒，且梁嫌在偵查中未曾向被害人或其家屬表達歉意或悔改，僅不斷詢問會被判刑多重、會否被引渡到馬來西亞，顯見毫無悲憫同理心。

梁嫌曾在偵訊中供稱，他會犯案是因先前有債務問題，所以想上吊自殺，因此想在輕生前做些以前不敢做的事，甚至還已擬好遺書。檢方認為，梁嫌不但不珍惜自己生命，還在輕生前戕害無辜性命，顯然漠視生命權。

由於此案涉及性侵，審理期間全程不公開。據了解，梁育誌首次庭訊時雖然承認性侵鍾女，但他否認殺人，是不小心殺害鍾女。檢方則轉達被害家屬要求將梁男判決死刑的訴求。梁父則曾經告訴媒體，兒子在被關押期間曾經寫信回家，說要「以命償命」。