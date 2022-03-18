深圳與東莞的封控措施逐步鬆綁。包括深圳已實現社會面動態清零的5個區，以及東莞未涉疫的鎮街（園區），從今天清晨6時起恢復公車地鐵等大眾運輸營運。其餘仍有疫情通報地區，繼續嚴格執行疫情防控相關措施，落實分區分級分類實施差異化疫情防控措施，「一企一策」、「一廠一案」，保障企業必要的生產經營。

深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部昨天（3月17日）晚間發佈通告，深圳已實現社會面動態清零的鹽田區、坪山區、光明區、大鵬新區、深汕特別合作區等5個區，恢復正常工作秩序和生產經營。黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵恢復運行。封控區、管控區、防範區嚴格執行疫情防控相關措施。

通告稱，自3月14日起，深圳市已在全市範圍內完成2輪全員核酸檢測，部分區已實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻。其他未實現社會面動態清零的區域，要做好精準防控，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。加大企業服務力度，分區分級分類實施差異化疫情防控措施，實施「一企一策」、「一廠一案」，保障企業有序生產經營。同時要做好統籌協調，全力保障交通運輸順暢，確保企業物流暢通。

此外，據《南方日報》報導，昨天（17日）晚間，《東莞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室通告（第55號）》發佈，東莞發生本土疫情的8個鎮街（園區）將精準防控，分區分級分類實施差異化疫情防控措施，其餘未涉疫鎮街（園區）將從今天（3月18日）6時起恢復公車、地鐵等大眾運輸。自3月11日以來，東莞市已初步完成2輪全員核酸篩查，目前共有8個鎮街（園區）發生本土疫情，疫情防控形勢依然嚴峻，但基本可控。

通告顯示，未發生本土疫情的鎮街（園區），要全面落實常態化疫情防控措施，繼續督促指導企業做好疫情防控，加大企業服務力度，多措並舉解決好企業實際問題，全力確保企業正常生產經營。

發生本土疫情的鎮街（園區），要做好精準防控，努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。要認真落實分區分級分類實施差異化疫情防控措施，「一企一策」、「一廠一案」，保障企業必要的生產經營。要做好統籌協調，全力保障交通和運輸順暢，確保企業物流暢通。