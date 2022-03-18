國民黨台北市議員羅智強展開「1000公里傾聽桃園」活動，並成立「桃園＋」，以決定是否參選桃園市長，卻傳出「圍強計劃」，不准黨籍地方人士參與相關活動。羅辦主任楊植斗表示，羅與宣布參選台南市長的市議員謝龍介都傳出「被排擠」狀況，但其實他們的行動能讓大家有「競爭感」，帶動國民黨的聲量與地方的能見度，更喊話「遠從大禹治水時我們就瞭解，圍堵終將失敗」。此消息引發熱議，吸引大批網友留言討論。

楊植斗16日在臉書發文指出，謝龍介上個月宣布投入台南市長選舉，為選情丟了顆「震撼彈」，因為台南市黨部原本表示，有「耳目一新」的人選即將宣布參選，謝加入戰局將打亂原先的規畫。楊認為，謝身為國民黨的戰將也長期耕耘台南，但他卻大方邀請陳以信一起拚民調，還說直接比民調對陳不公平，願給陳兩個月的時間跑行程，「這種格局，就是帥！」

楊植斗表示，羅智強行腳桃園也擾動了一池春水，但目前桃園在地的立委民調也都高，如果他們對自己的基層實力有信心，羅的加入未嘗不是件壞事。因為戰將的加入，能讓大家有競爭感，一起把問政品質做出來、提出對市民真正有利的政策，也拚新聞聲量、帶動桃園的能見度；若在地立委因為羅的激勵，能在民調上勝過陳時中，對國民黨來說才是最好。

對此，楊植斗坦言，與其用「圍強計劃」防堵羅智強，不如開大門走大路，學學謝龍介的氣度，來應對這位令人敬佩的對手。楊更直言：「遠從大禹治水時我們就瞭解，圍堵終將失敗，相信在2022年，桃園市會用更高的智慧來面對這一切。」

此文獲得超過2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「支持羅智強！支持謝龍介！期望國民黨『大老們』放下私心私利，開創新局面，讓支持者拾回信心、重新出發、繼續支持」、「『圍強計劃』傳聞已經滿天瘋傳⋯⋯強哥團隊加油」、「如果羅智強被排擠到無法用民調選桃園市長，那國民黨也不需要支持了」、「這種時機，誰能力強就出來，論能力而不是資歷」、「公平競爭、不要那麼分裂黨。何況桃園早就變綠色了！」「國民黨已經沒有分裂的本錢了，別再鬧了」。