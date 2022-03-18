秉持「真食物，更有好味道」理念的台灣有機食材領導品牌永豐餘生技「GREEN & SAFE」，宣布攜手米其林一星的LONGTAIL主廚林明健聯手合作，設計4款獨家冷凍即時料理包括「檸檬葉黃金蝦餅」、「港式XO醬腐竹牛肉」、「斑蘭香茅糯米雞」、「南洋風味豬五花叉燒」，以及百搭「酸甜魚露沾醬」，消費者只要簡單覆熱十分鐘，在家即可即刻品嘗名廚設計混血家常私房菜。

「GREEN & SAFE」表示，除了「酸甜魚露沾醬」於4月上架販售，其餘四款商品3/18將於GREEN & SAFE台北市與新北市 14家門市與官網正式開賣，饕客們不用出國，就能跟著名廚以味蕾跨國旅行。

林明健此次與GREEN & SAFE，以他最深刻的懷念-「港式經典家常菜」為主題開發，採用台灣食材，並在從小吃到大的香港傳統食物中，加入他亞洲旅行最愛的南洋風味堆疊賦味，迸出別具新意與創意的味覺火花，希望能將食物所擁有的愉悅能量傳遞給品嘗的人。