台北晶華酒店旗下「晶華美食到你家」美食外帶外送平台再出優惠，3月21日上午9點至晚上9點將推出「321GO物節」，推出人氣美食以及住房商品慷慨回饋消費者，內容包括五星獨饗「燴炒飯」、三燔本家重「磅壽喜燒」，以及柏麗廳和泰市場「自助餐晚晚餐時段買一送一」，宴會廳主廚吳俊煌全新藝烹的「牛腩鍋三合一家宴」則以1,999元的優惠價格宴饗饕客。另有「一泊二食」以及「套房1+1」等城市度假專案，每晚2,999元起可選擇，食住皆有好康可以優惠價選購。「晶華美食到你家」此次推出的「321『GO』物節」當中，最適合辦公室午餐時段揪團訂購的為「買一送一」的五星獨饗餐，共有「紅燒牛腩飯」、「黑胡椒牛柳飯」、「三杯雞燴飯」可供選擇，盒餐的上層是上述各色醬香十足的熱炒燴料，下層則是鍋香四溢的蔥花蛋炒飯，再搭配健康滿分的蔬菜和溏心蛋，每款原價300元起、買一送一後平均每份150元起。

適合闔家享用的「牛腩鍋三合一家宴」內容有由六款精緻前菜組成的台式小滿漢、湯頭鮮美的清燉番茄牛腩鍋、以及香氣十足的荷葉糯米雞，原價3,280元、特價1,999元。晶華自助餐廳「柏麗廳」及「泰市場」則推出晚間8點以後的「晚晚餐買一送一」優惠，4月6日起至28日的週一到週四、晚間8點以後入內用餐的賓客均可享優惠，前者兩人僅需1,580元、平均每人790元即可大啖新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理、熱鬧滾滾的中式經典佳餚、歐風熱食、現烹鐵板與麵點，以及精巧奇趣的糕點和冰淇淋。泰市場海鮮自助料理餐廳也以滿佈餐檯的豐美海鮮，各式泰式辛香料理到奶茶、冰淇淋和甜品糕點，帶給食客視覺與味覺的雙重美味饗宴，兩人僅需1,050元、平均每人525元。晶華「321『GO』物節」也有高CP直的住房專案，2,999元入住12坪的精緻客房一晚，享CNN全台唯一推薦柏麗廳自助早餐買一送一。4,999元則可享平日限定的「一泊二食」專案，入住精緻客房一晚、享?麗廳自助餐廳雙人早餐和晚餐，餐飲總價值即高達5,412元，比買餐送房更加超值，買到賺到。如欲享受入住五星級套房的奢華享受，也可以支付6,999元選擇入住19坪寬敞時髦的精緻套房三天兩夜。