烏俄戰爭持續延燒，英國國防部發布目前最新戰況，俄羅斯目前處於停滯不前狀態，而烏克蘭則是抵抗奏效，大部分領土還掌握在手中。

英國國防部在當地時間17日於臉書公布目前烏克蘭最新戰況，第一，俄羅斯入侵烏克蘭目前戰況基本處於在前線停滯不前狀態；第二，俄羅斯軍隊最近在陸海空方面進展甚微，依然遭受重大損失；最後則是，烏克蘭頑強抵抗奏效，目前烏國大部分領土都還在掌控在烏國手中。

此外，據美國媒體《紐約時報》報導，美國官方統計，在俄羅斯入侵烏克蘭的這20天內，俄羅斯軍隊在烏克蘭陣亡超過7000人，這比美國在過去20年間在伊拉克和阿富汗損失的士兵總和還要多。五角大廈表示，俄羅斯的戰力受到嚴重影響，單一部隊的陣亡率達到10%，也讓俄軍的士氣低迷。

俄羅斯總統普丁16日也坦承，西方的制裁對俄羅斯的經濟造成深沉衝擊，將導致通膨及失業率暫時升高，不過他強調，不會因為西方想瓦解俄羅斯就屈服。