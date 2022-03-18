小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。中央銀行17日升息1碼，銀行主管指出，房貸族和信貸族將直接受到影響，每月要從口袋中多拿出來一點錢；存款族則將直接受惠，預估銀行將不會足額反映，0.14～0.2個百分點是最可能的區間，但也不排除足額反映，因此區間將拉大至0.14～0.25個百分點。

【1】美、台央行升息一碼－銀行：房市不致掀拋售潮

台銀目前一年期定儲機動利率為0.84％，也就是存100萬元，一年利息為8,400元，若以調升存款利率0.14～0.25個百分點計算，一年利息會增加1,400～2,500元。

【2】外資掃貨 13檔跌深股吐悶氣

美升息確定、俄烏和談現曙光，外資17日認錯大買448.34億元，史上第四大買超金額，激勵台股強漲逾500點。外資「殺很大」後再進場掃貨，買盤青睞跌深績優股，漢磊（3707）獲外資單日大買逾3千張、亮燈漲停，華孚（6235）、元太（8069）、聯發科（2454）等也在外資逾千張買盤加持下，股價報復性強彈，跌深股一吐悶氣。

【3】楊金龍的勇敢決定 央行升息1碼

中央銀行17日召開第一季理事會，意外與Fed等幅調高政策利率1碼，重貼現率回到疫情前的1.375％，終結連七凍，也是央行暌違逾十年半以來首度升息。央行總裁楊金龍說，升息三條件都已達到，但一次升1碼，「是勇敢的決定」。

【4】Fed預告今年還會連6升

聯準會（Fed）召開例會後一如市場預期升息1碼，為3年多來首度調高利率，並預告今年剩下的6次例會都會升息。貨幣政策展望如此鷹派的主因在於通膨超標，Fed將今年核心通膨率預估值一舉調高至4.1％，較去年底預測上調1.4個百分點。此外，因為俄烏戰爭爆發，美國今年經濟成長預測則下修至2.8％。

【5】西方制裁鋪天蓋地 普丁坦承重創俄經濟

歐美出重手制裁入侵烏克蘭的俄羅斯，總統普丁16日坦承俄國經濟因西方制裁受到重創。而面對主權違約危機，俄國財長宣稱已下令支付周三應付的美債債息，由於這批美元計價債券有30天寬限期，須等到4月15日才能判定俄國是否倒債。