唐氏症基金會邁向成立24週年里程碑，從唐寶寶家長相互扶持的團體，成長為以推動「唐氏症及心智障礙者全生涯服務計畫」為使命的基金會；在3月21日世界唐氏症日的前夕，開啟「唐寶寶大聲說」的計畫，每周推出一支大家最常詢問的唐氏症問題，讓唐寶寶親自告訴你。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，聯合國和國際唐氏症組織 （DSI）將每年3月21日訂定為「世界唐氏症日」，透過會員國、國際組織以及公私部門舉辦活動，提升社會大眾對於唐氏症者的認識，讓唐氏症者家庭有機會走出黑暗，願意放開心胸與大眾互動。

林正俠說，唐寶寶的誕生是機率不是遺傳，即使他們有許多侷限，但能做的事絕對超乎你的想像。目前社會上對唐寶寶與心智障礙者仍然有許多因為不瞭解而產生誤解，因此在321世界唐氏症日前夕，開啟一個「唐寶寶大聲說」的計畫，每周推出一支大家最常詢問的唐氏症問題，讓唐寶寶親自告訴你：「我能做到的，比你想像得多」，讓照顧者理解與放心，讓社會大眾透過影片探索唐寶寶的能力，進而看見、理解唐寶寶的無限可能。

此外，基金會去年也正式成為DSI的一員，將持續透過辦理各類型活動或文宣宣導倡議，肩負及善盡DSI會員職責，也藉由引進國際間的經驗，為台灣的唐氏症者創造更多的可能。對於未來規劃，林正俠表示，目前基金會全台含籌備中總計有54個服務據點，不僅於本島開展，離島馬祖的四鄉五島，也是基金會的服務範疇。基金會今年新增設的1至2間小型作業所、日照服務及相關照護機構，都將為更多身心障礙者提供服務。