俄羅斯入侵烏克蘭，兩國戰爭開打，引起台灣民眾討論是否要將兵役時間延長。而一名網友好奇詢問「將原本4個月的兵役延長到1年，大學生會不會炸鍋？」引發網友討論，兩派人馬戰翻，有些人認為由奢入儉難，大學生肯定難以接受；但也有人認為多8個月還好，若真的有人生規畫，肯定早就安排好閃兵的計畫了。

一名男網友日前在PTT上發文表示，他已脫離校園很久，是七年級生，近日網上不斷討論要將兵役延長至一年，對此，國防部長則說「有助保國衛民，都樂見其成！」

男網友指出，台灣這50至60年來，不斷縮短役期，從來沒有延長，因此當兵的時間從最初的3年到現在的4個月，越改越短，但這次竟然相反，而且甚至想在原本的4個月上，再往上加8個月，讓原PO忍不住驚呼「實在是史無前例的創舉！」

男網友也好奇地說，延長兵役時間，可能會讓很多大學生的人生規畫被打亂，這樣關乎自身權益的重大議題，不知道在台灣各個大學的論壇討論程度為何？若真的延長役期，大學生會不會炸鍋？還是會默默接受命運？

貼文引起網友熱議，不少人認為大學生肯定會炸鍋，因為「由奢入儉難」，都已經習慣4個月的兵役那麼多年了，突然要改回去1年，真的會讓人很震撼。「若改了，久違的學運又要回來了」、「寧願統一，我也不要當兵」、「可能會說這樣改很不公平，根本學不到有用的東西」。

不過，也有網友很支持延長兵役到1年，因為4個月有當跟沒當一樣，且不要說什麼會干擾的人生規劃，畢竟1年兵役以前也有過，難道以前的人都沒規畫？「為了台灣未來戰力，以前人都這樣當，現在是又想爽，又想喊台灣？」、「講得好像大學生都有在規劃生涯一樣」、「才多8個月還好吧？」甚至還有網友說，如果是有人生規畫的大學生，早就連閃兵計畫都做好了。