金曲歌王王力宏和李靚蕾去年底宣布離婚後紛擾不斷，昨(17日)戰火延燒回台灣，雙方在台北地院家事法庭開庭，為了避免引起媒體騷動，兩人決定採取視訊開庭方式，沒親自現身法院。媒體報導，雙方昨歷經了9小時的調解後，李靚蕾鬆口已和王力宏有初步共識，但細項仍須討論，也算有好的開始。

王力宏去年發聲明承認和李靚蕾8年婚姻畫下句點，之後李靚蕾因王力宏未出面否認婚變原因與婆媳問題有關，一向悶不吭聲的她發長文首度使出「蕾神之錘」，不僅爆料王力宏私生活混亂，與其他女子過從甚密，甚至連前公公王大中現身反擊，李靚蕾也強調自己絕無帶孕逼婚，澄清是王力宏稱希望有小孩，兩人才在無避孕措施的狀態下發生關係。

而王力宏回台後，雙方更是為了孩子的探視權爭論不休，戰火從紐約法院燒回台灣，李靚蕾向台北地院聲請酌定親權，據《鏡週刊》報導，開庭後王力宏透過律師先是指出已經許久沒見到3個小孩，李靚蕾在視訊中希望王力宏盡快依原先協議內容方式探視子女，最後分享歷經9小時有了初步共識，便是希望3個孩子在父母離婚後依舊能有雙親的關懷和愛，考量到子女的最佳利益，未來會擇期繼續調解討論細項。

此外，兩人所請的律師團隊也大有來頭，據《CTWANT》報導，王力宏找來名人家事御用律師賴芳玉，而她曾為賈靜雯、大S、理科太太，還有去年福原愛的離婚案打官司，也曾幫助張清芳離婚時取得16億贍養費，王力宏的案子交由賴芳玉旗下律師施雅馨、闕士超擔任酌定親權行使案的訴訟代理人，李靚蕾則找上前總統馬英九的御用律師吳柏宏所經營的鼎禎國際律師事務所，負責協助李靚蕾訴訟的是律師田永欣，案件之後的發展仍讓外界相當關注。