大陸《環球時報》18日報導，德國《慕尼黑水星報》當地時間17日報導，立陶宛高官16日在接受媒體採訪時，要求歐盟在中國針對俄烏衝突未表明明確立場之前，應該取消原定於4月初舉行的歐中峰會。有德國學者表示，把中歐峰會與逼迫中方「選邊站」聯繫起來是一種幼稚的想法。

報導稱，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯2月底確定，歐盟計畫在4月1日與中國舉行歐中峰會，以緩和雙方日益加劇的緊張關係。

不過，立陶宛副外長艾德梅納斯卻把中歐峰會與俄烏衝突「掛鉤」。艾德梅納斯向歐盟施壓稱，現在「不是（關係）正常化的合適時機」。他說：「鑑於近期（事態）的發展，峰會應該取消，或至少延遲一段時間，直到我們知道中國站在哪一邊為止。」他還稱，「現在是讓中國知道我們是認真的時候了，他們的角色不能曖昧不明，不可以一邊支持俄羅斯，一邊利用與西方國家也就是和歐盟的貿易機會，而不必擔心任何後果。」

《環球時報》報導，有德國學者受訪時表示，把中歐峰會與逼迫中方「選邊站」聯繫起來是一種幼稚的想法。中歐峰會對目前處於各種危機中的歐盟企業更為重要。雙方合作有利於該地區的和平。