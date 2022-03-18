長科*(6548)2021年財報出爐，2021年稅後盈餘為17.14億元，每股盈餘為4.81元，由於上游半導體晶圓廠新增的產能在2023年陸續到位，加上封測廠2021年大幅擴充打線機台，皆有利於導線架景氣，長科*預期，2022年營運可望優於2021年。

受惠封裝材料需求暢旺，導線架產能滿載及因應材料成本上升而調漲售價，帶動營收成長，長科* 2021年合併營收為127.92億元，年增32%，首度衝破百億元大關，改寫歷年新高紀錄，合併毛利率達26%，較2020年攀升7個百分點，營業毛利為34.06億元，年增89%，營業淨利22.1億元，年增130%，歸屬於母公司業主淨利為17.14億元，年增達122%，以每股面額1元股數計算，每股盈餘達4.81元，全年營收、毛利率、營益率、稅後盈餘每股盈餘等主要獲利指標皆締造歷史新高紀錄。

長科* 2021年上半年每股現金股息0.68元(以每股面額1元計算)，已於2022年1月12日發放，長科*董事會通過2021年下半年每股將配發現金股息1.72元(以每股面額1元計算)；如以每股面額10元股數計算，每股現金股息相當於17.2元。

長科*董事會決議此次除息基準日訂為2022年6月25日，除息交易日為2022年6月17日，現金股息發放日訂為2022年7月13日。

長科*董事會亦決議修改公司章程，將公司發行股票面額自每股1元修訂為0.4元，原持有1張長科*股票，在變更面額完成後，持有張數將增為2.5張；換言之，原持有400股股東手中持股也將增為1張長科*股票。

長科*表示，基於節稅考量，公司董事會決定配發現金股利，同時搭配變更面額的政策，讓股東持股張數倍增，享受領取現金股息及增加股票張數的效益，並希望藉由變更股票面額，在不影響原有股東持股市值下，使流通股數增加，除活絡市場交易外，亦有助於公司更有彈性地規劃員工股權獎勵措施，強化人才留用與召募。

目前長科*實收資本額為新台幣3億8419萬8680股，每股面額1元。

長科*今年前2月合併營收為23.63億元，年增36.2%；由於上游半導體晶圓廠新增的產能在2023年陸續到位，加上封測廠2021年大幅擴充打線機台，皆有利於導線架景氣，長科預期，2022年營運表現可望優於2021年。

長科*董事會決議通過斥資新台幣4.5億元向旗勝科技購置自有土地及廠房，以支應未來二、三年後的產能需求。為迎合未來市場需求，長科不僅已陸續添購蝕刻機和沖壓機，且2020年底動土的新廠即將於2022年下半年完工試產，並向關係企業─易華電子所承租的廠房將用於擴充沖壓產能，加上此次向旗勝增購的土地廠房，以支應2024年以後長線需求，提前作好短中長期擴張的準備規畫。