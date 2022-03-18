18日隔夜美股繼續上演反彈行情，標普500連3日漲幅創1年多來最大，同時道瓊也創1個月新高。原油終結連3黑並走出逾兩周低點陰霾，倫敦布蘭特大漲近9%亦創近兩年最大漲幅。美國10年期公債殖利率，盤中一度來到2.214%，收在2.167%。目前，美股期指小跌約0.6%左右。

★主要指數

美股道瓊上漲417.66點或1.23%，收34,480.76點。

NASDAQ上漲178.23點或1.33%，收13,614.78點。

S&P500上漲53.81點或1.23%，收4,411.67點。

費城半導體上漲24.48點或0.73%，收3,364.55點。

★消息

OECD(經濟合作暨發展組織)示警，俄烏戰爭將打亂全球商業活動，並會惡化供應鏈供貨調度。同時，阻礙全世界經濟成長約1%且助長通貨膨漲。

目前，俄羅斯大軍壓境烏克蘭已進入第4周，部分烏克蘭民宅可見被炸得千瘡百孔，俄軍似乎停止攻擊在等待下一個軍令。由於俄烏和談持續，雙方衝突還是依舊，戰事也沒有很快就會結束跡象。

俄羅斯財政部表示，已向倫敦花旗銀行支付兩筆以美元計價的債券，大約1.17億美元利息。據悉，花旗銀行是俄羅斯歐元債券支付的金融代理機構。

美國10年期公債殖利率，在歐股早盤時一度降至2.11%單日低點，較前一日盤中升破2.24%並創2019年5月以來最高，之間差距13個基本點，最後收2.167%。

★分析

投資機構DoubleLine Capital認為，2022年初美股遭到大幅賣壓，從現在到下一次聯準會5月的會議之間，美股可望出現反彈行情。若VIX恐懼指標大漲時，可視為短期內美股已超賣。也就是當VIX超過35時，美股看漲機會很大。

財務顧問公司Hightower Advisors指出，聯準會前1日升息1碼的決定已經太慢了。不過，至少已經願意正視通貨膨脹，同時，聯準會也在暗示市場，自己正在努力解決物價大漲問題。

★類股

標普500中11大類股全上漲，能源漲近3.5%最多，原物料漲近2%，特斯拉所屬的必需消費品、金融、醫療保健、工業、房地產均漲超1%，公用事業漲幅最小但也漲近0.5%。

★重磅股

龍頭科技族群連3日收紅，但漲幅縮小。特斯拉漲逾3.7%。原FAANMG、現GANMMA六大科技類股中，奈飛漲近3.9%，原名Facebook的Meta漲近2.1%，蘋果漲超過0.6%，微軟漲近0.3%，亞馬遜漲2.7%，谷歌母公司Alphabet漲近0.7%。

★焦點股

西方石油大漲近1成，因股神巴菲特旗下波克夏投資公司大舉買進西方石油。目前，波克夏持股已占西方石油在外流通股票近15%。

根據特斯拉中國大陸官網，後輪驅動Model Y售價提高至31.69萬人民幣，漲了15060元人民幣。至於Model Y續航力長以及高性能車款，則維持原售價。

熱門中概股在經過前一個交易日飆升後，18日隔夜美股中回檔，那斯達克金龍中國指數（HXC）收跌近4.6%。網易、拼多多、京東、百度分別收跌8.8%、逾7.6%、逾3.3%和近2.5%。此外，知乎大跌21%，鬥魚、貝殼都跌超過13%，小鵬汽車跌逾9%，愛奇藝也跌近8%。

★台股ADR

台積電上漲0.76%，收106.49美元，換算台股價格為606.06元。

聯電上漲0.75%，收9.41美元，換算台股價格為53.55元。

日月光上漲1.90%，收7.49美元，換算台股價格為106.57元。

中華電信上漲0.38%，收44.66美元，換算台股價格為127.08元。