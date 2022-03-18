俄羅斯總統普丁昨（17）日與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通電話，開出包括烏克蘭維持中立地位、不加入北約等達成和平協議的條件，另外，普丁也鬆口，須與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，就較難達成的條件面對面談判。

英國廣播公司（BBC）報導，普丁昨日下午與艾爾段通話，開出與烏克蘭達成和平協議的確切條件。

在場聆聽兩人熱線的艾爾段發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，普丁的條件大致可分成兩大部分，第一部分對烏克蘭而言應該「不會太難達成」，一共有4項，包括烏克蘭應該維持中立、不能申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

BBC形容，第一類的其他條件看起來比較像是要「保全俄羅斯的面子」，包括烏克蘭必須進行去武裝的程序，以確定不對俄羅斯造成威脅，另外必須在烏克蘭境內保存俄語、以及去納粹化。

BBC指出，澤倫斯基本身是猶太人，去納粹化對他來說可能相當冒犯，他本人也有親戚在納粹大屠殺中喪命，不過土耳其認為澤倫斯基會接受這項條件，或許烏克蘭譴責及打擊境內所有形式的新納粹主義就足以滿足俄羅斯的這項條件。

普丁開出的第2大類條件較為困難，他在電話中說這部分需要他與澤倫斯基

親自面對面談判，才有可能達成協議。

卡林並未具體說明這個部份的條件有哪些，僅表示涉及烏東頓巴斯（Donbass）地區的地位，強調他們的「俄羅斯性」（Russianness），以及克里米亞的地位。

卡林未說明細節，不過報導指出，莫斯科可能會要求基輔放棄烏東領土，這將充滿爭議。莫斯科也可能要求基輔正式接受克里米亞屬於俄羅斯，BBC指出，如果真是這樣，對烏克蘭來說將是殘酷事實。