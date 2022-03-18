大陸《科技日報》18日報導，中國工程院院士張伯禮、世界針灸聯合會主席劉保延教授等專家接受專訪，說明國家衛生健康委官網15日發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，新版方案將針灸治療納入新冠肺炎患者常規治療的原理與效果，強調針灸很早就參與了新冠肺炎救治。

「在前期抗擊新冠肺炎疫情的過程中，針灸還僅僅作為一種輔助方法。」劉保延回憶，古典醫籍中有針灸防疫治病的不少記載，新冠肺炎疫情突如其來，針灸作為中醫學重要組成部分積極參與其中。

「在實際的救治過程中，經常取得意想不到的效果。」劉保延說，隨著針灸治療在新冠肺炎的臨床救治中得到積極開展，無論是武漢還是各地的抗疫經驗均表明，針灸有助於新冠肺炎患者的救治。

或許很多人不理解，針灸為什麼能夠治療新冠肺炎？孫思邈《備急千金要方》中記載：三兩處灸之……瘴癘溫瘧毒氣不能著人也。李時珍《本草綱目》中闡述：灸之則透諸經而治百種病邪。

中醫講扶正祛邪。張伯禮解釋：針灸通過刺激肢體穴位，不僅激發和強化臟腑的經氣，使入侵的疫邪潰散驅除，還能提升臟腑自我保護能力，減輕疫毒對臟器的損傷。

在「第九版方案」中，對於輕、普通、重等不同類型的患者推薦的治療穴位均不相同。例如，治療輕症患者的穴位中有活血清熱功效的「合谷」穴位；治療普通型患者的穴位中有治療氣喘、咳血的「孔最」穴位。

劉保延解釋，輕型時，疫邪初入，用針刺能去除疫邪；普通型的疫毒已經對肺脾等臟器功能有了明顯影響，用針刺為了保護臟器、減少損傷；重症患者的損傷已經發生，針灸治療是輔助臟器功能恢復；恢復期為了清除餘毒、恢復元氣。

據介紹，針對不同的救治目標，針灸治療新冠肺炎借鑒了古代文獻、現代臨床研究和基礎研究的證據，吸納了以往研究中的經驗，通過針灸改善肺功能、調節機體先天免疫、實現抗炎—促炎因數的平衡，啟動迷走—膽鹼通路，實現對呼吸系統調節和肺炎損傷的保護。

關於針灸為什麼會治療新冠肺炎，以及如何更好治療新冠肺炎的問題，中醫學者希望獲得更多的證據和研究進展。

「據了解，在美國的個體診所有不少對輕型、普通型患者進行針灸治療，而且都有較好的效果。」張伯禮說，「為此，我多次與加州大學洛杉磯分校的學者以及洛杉磯針灸學會的負責人一起討論，希望可以將這些散在的病例進行規範地蒐集，開展一些臨床研究。」

或許很多人不會想到，針灸療法的國際化程度非常高。據統計，美國針灸治療頻次超過1000萬次／年，英國超過400萬次／年，全世界有183個國家的醫生會使用針灸進行臨床治療。

《科技日報》報導，一位美國學者稱，美國針灸很常見，美國中醫協會為中醫師註冊、頒發資格證，有的州還對針灸醫保報銷。

中國大陸多名學者也開展了針灸治療新冠肺炎的相關研究和探索。中國科學院院士仝小林牽頭的科技部新冠肺炎恢復期中醫藥干預的臨床評價研究課題中，專門對針灸＋拔罐對恢復期患者的影響進行系統研究。中國針灸學會形成了兩版《新型冠狀病毒肺炎針灸干預的指導意見》並譯成多種語言，推動針灸參與國內外抗疫。

張伯禮說：「第九版新冠肺炎診療方案將針灸納入其中，非常有意義，充分反映了前期針灸臨床應用的經驗，必將為國內外新冠肺炎的治療提供更加有力的指導。」