我國桌球好手林昀儒昨天在WTT大滿貫賽與大陸名將馬龍正面對決，激戰5局後以2：3惜敗，比數是11：5、6：11、4：11、11：9、7：11，在決勝第5局沒能拿下相當令人惋惜，不過對手馬龍直言打得相當辛苦，賽後也展現風度稱讚了林昀儒精采的表現。

林昀儒在去年東京奧運打出聲勢，自此受到國人大量關注，這次參加WTT新加坡大滿貫賽展現實力順利晉級8強，但提前遇到奧運金牌猛將馬龍，不過他首局仍打出氣勢，讓馬龍直言這是一場艱苦比賽，並說林昀儒確實已經是世界上最好的運動員。

馬龍認為林昀儒非常有實力，自己是靠著防守才得以拿下比賽，他說：「我覺得林昀儒的前三板，無論發球、接發球都是世界上最好的，我很難在這方面占太大優勢，就只能從後面相持、防守反擊中尋覓一些機會。」對林昀儒可說是讚譽有佳。

事實上排名第7的林昀儒賽前就被對方視為強敵，馬龍透露教練秦志戩有提醒他要做好「打滿5局準備」，可見在這場比賽上馬龍也確實繃緊神經，儘管擁有超強實力也不敢輕忽，並坦言林昀儒在場上帶給他很大的壓力，難怪馬龍會不吝嗇稱讚對方為「世界最好球員」了！