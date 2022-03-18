年僅18歲的北京冬季奧運自由式滑雪女子金牌谷愛凌，賽場上憑藉高超滑雪技巧收穫兩金一銀，如此優異的表現讓她成為網壇上的一顆新星，收穫超高關注度。日前谷愛凌在社群媒體上PO出自己和成龍的合照，似乎暗示有可能轉戰演戲，未來動向讓眾人好奇。

16日谷愛凌在Instagram上傳和華人武打巨星成龍的合照，成龍微笑用手指著谷愛凌，谷愛凌滿臉笑容比出一個讚，同時標記成龍的社交平台帳號，文末只用一個驚嘆號，傳達她的驚喜和激動。這張合照被網友說像以成龍為原型的動漫《成龍小子》真人版，仔細一看谷愛凌的頭髮和其中一位主角很像，頭髮都有兩條挑染。

中美混血女將谷愛凌，今年才18歲已經將奧運兩塊金牌收入囊中，她在滑雪之餘也有經營模特兒事業，在美國名校史丹佛大學讀書，簡直是人生勝利組。年少成名的她掀起一陣「谷愛凌」風潮，妝容、造型、名言和賽場表現都備受矚目，如此亮眼的成績讓許多品牌爭相搶著要和她合作，其中不乏高奢品牌，足見她在全球的影響力。

網友說谷愛凌很像早期動漫《成龍小子》中的主角小玉。（圖／谷愛凌Instagram、百度百科）

據港媒《香港01》報導，早在冬季奧運賽之前，影壇大哥成龍受訪談起，自己一直有在關注冬季奧運，最喜歡雙人滑冰還有跳台，在眾多選手之中只記得谷愛凌：「我就記得一個谷愛凌，希望我們的健兒多拿一點獎。」，這番話讓外界猜測，谷愛凌是否有可能成為新一任龍女郎。

早在去年，谷愛凌就和香港金像獎影帝易烊千璽合作，兩人拍攝北京冬奧火炬傳遞的短片，熟悉鏡頭的谷愛凌在畫面中神情自然，滑雪動作優雅從容，和易烊千璽對戲絲毫不怯場，當時便展現出演戲的天分。