早餐店阿姨製作漢堡或三明治前，常會抹上一層透明塗醬，看起來有點像是美乃滋與乳瑪琳，但美乃滋顏色偏白、乳瑪琳則是黃色的。對此，阿罐營養師解答說，早餐店的透明抹醬又被稱作「沙拉醬」，與美乃滋最大的不同在於，美乃滋僅用蛋黃製作，但沙拉醬則是用了整顆雞蛋。

阿罐營養師日前在臉書粉專《營養小當家》上分享，為了不讓麵包太乾，許多早餐店會在上面抹一層醬料，而這個醬料看起來有點透明，又有些黃黃白白的，讓許多人好奇塗醬的真實身分？因為看起來與美乃滋和乳瑪琳類似，但顏色似乎又有點落差。

阿罐營養師揭秘透明塗醬其實是「沙拉醬」，成份與美乃滋類似，但沙拉醬是用整顆蛋做的，而美乃滋則是用食用油加「蛋黃」、檸檬汁與醋等酸化劑製成的醬料。由於現在的法規規定，有加入非蛋黃乳化劑的調醬就不可以稱為美乃滋。

阿罐營養師指出，乳瑪琳是植物奶油，與動物奶油雖都叫作「奶油」但兩者從製作方式到主要成分都沒有關聯，因為動物奶油主要是從鮮奶提取出來，不會額外添加色素或添加劑等；而植物奶油是人造奶油，通過加工植物油生產出來的，因此植物奶油中含有大量的反式脂肪酸和氫化油，容易使人肥胖，常被認為是健康的傷害者。

阿罐營養師也說，現代人上班趕時間，早餐經常隨便吃，因此他也分享「營養早餐搭配法」給大家參考，初階版為「碳水化合物＋優質蛋白質」，像是饅頭夾蛋、蘿菠糕加蛋、起司蛋餅、肉片夾土司與總匯三明治都是不錯的選擇；進階版則是「初階版＋乳製品＋蔬菜」，像是蔬菜燒餅夾醺雞肉片或鮮蔬玉米起司蛋餅等。