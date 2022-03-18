根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，俄羅斯政府在當地時間週四表示，俄羅斯政府部門的官方網站以及國營媒體都遭受到史無前例的攻擊，且各方面都是破紀錄的新高，這也促使俄政府開始過濾來自國外的訪客。

俄羅斯數位發展與通信部聲明表示:「我們目前正在紀錄所有正遭受到的攻擊，如果之前最高峰的使用量達到500GB，現在每天都是超過1TB，也就是說，目前的情況都比之前嚴重兩到三倍。」他們並沒有說明採取了哪些過濾措施，但在過去，這些措施都代表直接關閉網站不對外開放。

當地時間週三晚上，俄羅斯聯邦緊急情況部的網站遭到竄改，駭客將政府熱線換成一組俄羅斯士兵想叛逃時可以撥打的號碼，還標上「從烏克蘭活著回來」的標題。除此之外，該部門的頭條新聞標題也被改成「不要相信俄羅斯媒體－他們都在撒謊」、「違約即將來臨」等，更提供了一個名為「烏克蘭戰爭完整訊息」的連結。

同一天，數十個俄羅斯司法部網站上也出現針對俄羅斯總統普丁的辱罵，俄羅斯國營媒體塔斯社(Tass)也被添加了一則「人們應該上街反戰」的廣告；除此之外，俄羅斯文化部、聯邦監獄管理局、聯邦通信、資訊科技和大眾傳媒監督局(Roskomnadzor)也都有被駭客攻擊的紀錄。