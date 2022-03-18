油價大漲，能源股領軍，美股四大指數收紅，台灣央行無預警10年來收度升息一碼，期貨盤今漲跌互見，僅金融期相對強勢，台指期開跌0.1%、電子期開跌0.37%、金融期開漲0.5%。由於昨日台股大漲超過500點，但仍未翻轉18000點之下的壓力區，在行情依舊宜保守看待。

台股上週先下後反彈，指數一度跌破年線，儘管俄烏戰事一度傳出進展，促使大盤 上週四出現強彈，惟考量目前俄烏戰事尚在持續，預期短時間內不易完全結束，加上本週FOMC即 將召開，以及台指期結算，近日宜觀察指數能否重返並站穩年線，以作為盤勢強弱參考。

籌碼面部分，期貨淨空單增加292口至12,615口，十大交易人與特定法人合計買進3,814口。周選支撐與壓力區落在16,000至17,700之間，P/CRatio升至1.19，整體籌碼中性看待。

統一期貨分析表示，目前台指期貨上檔仍有月線和季線壓力，且烏俄雙方目前仍呈現邊打邊談情況，戰勢雖未明顯擴大，但也尚未和解落幕，故台指期大漲也切莫掉以輕心，順勢交易為主。