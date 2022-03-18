全訊科技(5222)2021年每股盈餘為4.04元，公司今年前2月合併營收為1.36億元，年減9.18%，國內國防標案訂單穩定，出貨量逐步成長，公司在國防軍工領域的訂單能見度已達2024年，全訊預估，今年國防相關PA產品可望逐季成長，早盤股價逆勢走高。

全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)製造商，深耕利基型的砷化鎵(GaAs)及氮化鎵(GaN)製程技術逾20年，是目前國內唯一一家可提供從設計、製造、封裝、測試，到模組，完整產品服務的專業化合物半導體整合元件(IDM)製造商，公司多年深耕國防軍工市場，成果逐步顯現，隨國防用功率放大器(PA)相關模組及次系統出貨量增加，全訊2021年合併營收為9.17億元，年增29.84%，合併毛利率為53.97%，稅後盈餘為2.47億元，年成長50.26%，以上市後股本6.78億計算，2021年每股盈餘為4.04元。

全訊提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶從1GHz- 40GHz不同頻帶的客製化功率放大器(PA)相關產品，由於國防軍工產品的特性為技術要求高，認證過程嚴謹，進入門檻相當高，對於已完成認證及供貨的廠商有一定程度的保護，且政府標案多採複數年技術標方式進行，有助於公司整體營運維持穩健成長趨勢。

因應國際情勢動盪，立法院已於去年11月三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，編列2,400億元國防特別預算，並採限制性招標，全訊身為目前國內國防軍工等級的PA模組供應商，可望受惠此一商機，提供各項防禦武器及雷達相關的功率放大器模組與次系統，挹注中長期營收獲利貢獻。

全訊表示，除國內政府國防標案外，公司亦將持續拓展海外軍工產品及商用5G毫米波市場。在海外軍工產品方面，公司積極佈局多元化區域市場，除以色列及美國外，近期亦積極爭取歐洲與印度等廠商及政府訂單，應用於偵測及防禦型武器相關PA產品；在商用市場方面，公司將聚焦毫米波市場，目前正與國內及國外客戶進行合作開發低軌道衛星通信與5G小型基地台相關PA產品。

受到政府標案交貨排程所影響，全訊前2月合併營收為1.36億元，年減9.18%，全訊預估，今年國防相關PA產品可望逐季成長。