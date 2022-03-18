適逢溫泉淡季，位於宜蘭礁溪的飯店餐飲紛紛出招搶客。長榮鳳凰酒店(礁溪)看好國人愛星巴克而做出創舉，攜手6月將正式開幕的台中鳳凰酒店一同引進星巴克咖啡服務，讓館內指定餐廳的賓客能免費暢飲，聯手打造超高CP值的酒店自助餐，而長榮鳳凰酒店(礁溪)也成為全台第1家推出星巴克咖啡服務無限暢飲的5星級飯店。

長榮鳳凰酒店(礁溪)與台中鳳凰酒店表示，長榮鳳凰酒店(礁溪)在館內桂冠自助餐廳與煙波亭火鍋設置星巴克自助式咖啡機製作星巴克指標性飲品，以服務用餐顧客，即日起在這2間餐廳消費用餐，無論早、午、晚餐時段，皆可輕鬆自助取用星巴克那堤、卡布奇諾、美式、馥列白、義式濃縮等五款咖啡。除了長榮鳳凰酒店(礁溪)，相同的星巴克咖啡服務也在台中鳳凰酒店的鳳凰食號餐廳提供。

此外，長榮鳳凰酒店(礁溪)另推出「宜蘭早點名」活動，凡持3天內在宜蘭縣的住宿憑證，到長榮鳳凰酒店(礁溪)桂冠自助餐廳，即享早餐優惠價，等於成人385元就可大啖早餐Buffet及暢飲星巴克。

礁溪晶泉丰旅則瞄準浪漫的紫藤花季，與武陵富野渡假村攜手合作，入住雙人房2晚總共最低僅8999元，專案可分開訂房，入住任1館即贈另館超值住宿券1張，住宿券效期更貼心延長至明年，讓房客春天賞浪漫紫藤，還能選擇適合的天氣日期去享受礁溪美人湯。