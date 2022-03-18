據2021亞太區旅遊趨勢洞察報告顯示，未來各國入境隔離管制將提高出國旅遊的門檻與成本，後疫情時代下境外旅遊不再說走就走，而久違的出國旅行使旅客更重視安全與行前規劃，願意提高預算入住腹地廣大的頂級旅宿、尋求更多當地特色體驗以及戶外活動。瞄準秘境奢旅的型態將成為未來境外旅遊的主流趨勢，全球連鎖全包式旅遊度假村品牌「Club Med」近期開幕5座全新度假村，橫跨歐、亞、美、非4大洲拓展據點，替旅人打造能深入當地自然人文的假期。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示：「後疫情時代國人安全意識提高，度假村安全防疫措施、彈性預訂政策已成為基本標配，不僅如此，相較於疫情前的城市踩點行程，人們更渴望前往隱私性高且腹地廣大的定點進行深度旅遊，結合戶外活動、文化探索、永續體驗的『秘境奢旅』將成為未來海外旅遊的潛力股。Club Med看準『秘境奢旅』市場加速拓展全球版圖，全新開幕5座頂級度假村橫跨四大洲，每座度假村皆與國際衛生清消專家Ecolab藝康集團合作，落實最高標準強化清潔程序、衛生防疫措施，滿足國人『住的安心』、『行的安心』、『玩的安心』、『食的安心』四大面向旅遊需求，讓度假村能夠在邊境逐步鬆綁後，立即提供符合國人需求的安心旅遊假期。」

Club Med首度插旗加拿大的「Club Med魁北克夏洛瓦」。（Club Med提供）

5座新度假村之中，3座頂級度假村分別為「Club Med加拿大魁北克夏洛瓦」、「Club Med印度洋塞席爾」以及「Club Med法國拉赫茲耶爾」，其中首度插旗加拿大的「Club Med魁北克夏洛瓦」地理位置特別，3.5億年前歷經隕石撞擊、地殼變動與冰川侵蝕，造就了獨特的自然景觀，魁北克夏洛瓦更被聯合國教科文組織納入世界生態圈保護區之列，此處進入冬季不僅可穿梭山林享受滑雪快感，旅客更可嘗試長達7.5公里的滑雪橇體驗，同時俯瞰聖勞倫斯河景。

另外2座新度假村包含位於雲南核心地帶的「Club Med中國麗江」，該地是通往絲綢之路南段和茶馬古道的重要通道，在保存完好的千年古城之中有著迷人的納西文化，不僅可親採蘑菇品嚐納西風味，亦可跟著納西民族學習東巴文字，來場美麗的文化邂逅；另座則是擁世界級冰雪資源的「Club Med中國長白山」不僅被古老的滿族視為聖山、朝鮮族的聚居地，更是全球三大粉雪基地之一，滑雪後的體驗更精彩，擁有「神水」美譽的長白山火山溫泉和人蔘雞湯替旅人的身心補充活力，或可漫步於世界級的火山口湖天池。

新開幕的頂級度假村「Club Med法國拉赫茲耶爾」。（Club Med提供）

此外，為搶攻疫後出國潮，Club Med針對10月底前出發之陽光海島假期，推出「日本、馬爾地夫食宿全面6折」；最受旅人期待的明年雪季假期也已開賣，日本北海道Tomamu、Sahoro兩間滑雪度假村食宿7折，3月底前搶訂更享私人滑雪課程8折優惠。為讓旅客保有能視狀況調整行程的彈性度，4月底前搶訂皆能享於出發前14天免費更改行程1次，最晚保留至明年4月30日，提供最長12個月改期彈性。