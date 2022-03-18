高雄市政府青年局輔導「沛羽科技有限公司」成功申請創業貸款與補助，並提供行銷及媒合輔導，開發一系列智能家電、參加國際型新創展覽，同時陸續於蝦皮商城、Yahoo商城、PCHOME等大型電商平台上架，2021年共計在電商平台創下200萬以上營業額！

青年局局長張以理表示，高雄大力發展5G AIOT科技，智慧科技產業將吸引更多企業加入，隨著智慧科技不斷發展，「沛羽科技」掌握趨勢在高雄發展智能家電，前景可期！青年局不遺餘力提供多元類型青創團隊創業諮詢、資源鏈結，資金貸款及參展行銷等服務，期望未來有更多青創團隊選擇高雄做為創業基地，共創高雄科技城。

沛羽科技創辦人陳建男表示，非常感謝在創業初期就獲得青年局的大力支持，提供專業輔導諮詢並促成元山科技的資源媒合，給予家電產品開發上多元建議，成功提升銷售營業額！陳建男補充，沛羽科技的PAYYOU智慧家庭控制扇，具備聯網功能，能整合電風扇、循環扇、監視器、萬用遙控器等功能，即使人不在家也能利用手機、聲控、智慧溫度感測等方式，遠程遙控家電，達到「智慧、節能、安全」功能，全機從電路設計、生產、到外殼、模具及包裝，皆在臺灣製造，公司發展同時促進臺灣智能家電升級。